Синоптики предупредили о снегопаде на «М-4 Дон» в Ростовской области

Донской «Автодор» предупредил водителей о снегопаде на трассе «М-4 Дон» 12 января, который затруднит движение на ключевой магистрали региона. Информация об этом размещена на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По опубликованным данным, синоптики прогнозируют осадки в дневное и вечернее время. Непогода также коснется отдельных участков «М-4» в Московской области и Краснодарском крае, что повышает риски для дальних поездок.

«Снегопад увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий, поскольку заснеженное покрытие удлиняет тормозной путь автомобиля и ухудшает управляемость. Наиболее опасными становятся участки с подъемами, спусками и поворотами, где сцепление колес с дорогой снижается»,— говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют выбирать скорость согласно дорожным условиям, соблюдать безопасную дистанцию между машинами и заранее планировать места остановок.

Валентина Любашенко