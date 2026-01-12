В Ростове-на-Дону ночью сгорели два автомобиля

В Ростове-на-Дону ночью произошло возгорание двух автомобилей Subaru. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, о возгорании транспортных средств на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 12 Б, экстренным службам сообщили в 2:04. Огонь на площади 8 кв. м удалось ликвидировать в 3:22 силами двух автоцистерн и восьми человек.

В результате происшествия нет погибших и пострадавших. Причина возгорания устанавливается специалистами.

Константин Соловьев