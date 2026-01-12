В трех районах Кубани уровень рек превысил опасные отметки

В трех муниципалитетах Краснодарского края уровень рек превысил опасные отметки. В Апшеронском районе возле станицы Кабардинской река Пшиш вышла на пойму, вода перелилась через проезжую часть. На дороге между Хадыженском и Кабардинской временно ограничено движение транспорта, сообщает оперштаб региона.

Выше критических отметок поднялись также реки Шебш в Северском районе и Псекупс в Горячем Ключе. В администрации города-курорта сообщили, что снижение температуры и переход дождя в снег замедлили рост уровня воды. В горах осадки прекратились, прогнозируется постепенная стабилизация и снижение уровня воды в руслах.

По состоянию на 12 января опасный уровень сохраняется у рек Афипс в станице Крепостной и Убин в станице Азовской Северского района. Администрации поселений совместно с управлением ГО и ЧС продолжают мониторинг паводковой обстановки.

В ряде муниципалитетов реки достигли неблагоприятных отметок: Дефань в селе Дефановка Туапсинского округа, Протока возле села Ачуево Славянского района, Мезыбь в селе Дивноморское Геленджика и Пшиш в станице Куринской Апшеронского района. Информации о подтоплениях не поступало, жителей прибрежных территорий предупредили о возможной опасности.

Вячеслав Рыжков