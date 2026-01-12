На Дону зафиксировали 90 пожаров с пятью погибшими с начала 2026 года

За новогодние праздники с 31 декабря по 11 января в Ростовской области произошло 90 пожаров, унесших жизни пяти человек. Об этом сообщили в региональном ДПЧС.

По информации ведомства, спасательные службы сохранили жизни десяти человек. Главными причинами возгораний стали неосторожность при обращении с огнем, включая курение, а также нарушения в эксплуатации печей и их поломки.

«Спасатели организовали 106 рейдов по водоемам, охватив свыше 640 человек и распространив 384 памятки. Гибели людей на водоемах удалось избежать. Службы ликвидировали последствия девяти дорожно-транспортных происшествий и оказали помощь девяти пострадавшим»,– говорится в сообщении ведомства.

В праздничный период пожарно-спасательные службы области функционировали в усиленном режиме. Экстренных ситуаций не возникло. Погодные условия не осложнили дорожную обстановку.

Валентина Любашенко