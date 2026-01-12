В Ростове-на-Дону предупредили об ограничении проезда на нескольких улицах

В Ростове-на-Дону в январе введут ограничения на шести участках дорог из-за ремонтных работ и реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

С 5 по 30 января движение ограничили на пересечении улиц Жданова и Ткачева. Уточняется, что меры связаны с необходимостью въезда строительной техники для реконструкции ливневой канализации. С 9 по 15 января закрыто движение транспорта и пешеходов по северной стороне улицы Менжинского. На участке подрядчик проводит аварийно-восстановительные работы на подпорной стене.

С сегодняшнего дня, 12 января, по 23 января в городе закрыли проезд по улице Красноармейской в районе строения 1Б из-за работ на подземных коммуникациях. Кроме того, с 16 января в Ростове-на-Дону полностью закроют автомобильное движение на железнодорожном переезде по улице Шоссейная возле дома 104Г с 8:00 до 20:00.

С 17 января запретят левый поворот с переулка Безымянный на улицу Профсоюзная. В департаменте автодорог пояснили, что мера направлена на повышение безопасности дорожного движения.

Самое продолжительное ограничение введут с 20 января по 20 июня на улице Социалистическая от проспекта Буденновский до переулка Островского. Перекрытия связаны с капитальным ремонтом крыши дома №49. Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00 на период погрузки-разгрузки не более одного часа.

Константин Соловьев