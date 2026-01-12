На Домбае закрыли часть канатных дорог из-за метели

Администрация курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесии закрыла канатные дороги Домбай-2 и Домбай-3. Сильный ветер и метель вынудили их принять это решение ради безопасности туристов. Об этом заявили в официальном Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Только канатка Домбай-1 продолжает работать. Она поднимает посетителей с высоты 1590 м до 2277 м. Домбай-2 ведет на 3008 м, а Домбай-3 — до 3146 м. Непогода не позволяет запустить эти участки.

Курорт скорректировал цены на ски-пассы. Туристы платят меньше из-за сокращенной зоны катания. Зимний сезон стартовал 20 декабря 2025 года. Тогда запустили системы искусственного оснежения на склонах.

Домбай — один из старейших горнолыжных центров России. Первый альплагерь построили здесь в 1934 году. Курорт предлагает 12 трасс общей длиной свыше 25 км. Здесь разместились около 140 гостиниц и турбаз на 7000 мест.

Погода часто осложняет работу подъемников в этом районе. Ранее МЧС предупреждало о сильных дождях со снегом в Карачаево-Черкесии. Аналогичные закрытия случались в сентябре 2025 года из-за дождей. Летом 2025-го проводили плановые ремонты: 23 июля остановили Домбай-3, а в середине сентября — все три канатки на несколько дней.

Курорт активно готовится к пиковому сезону. Искусственное оснежение обеспечивает катание даже при переменной погоде. Ветер в горах достигает опасных порывов, поэтому власти оперативно реагируют. Посетители получают обновления через канал и на месте. Домбай привлекает тысячи лыжников ежегодно. Вместимость инфраструктуры позволяет обслуживать большие потоки. Сниженные тарифы смягчают неудобства от ограничений. Местные власти подчеркивают приоритет безопасности над комфортом.

Станислав Маслаков