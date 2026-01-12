Ростовчане до 35 лет лидируют по карьерным ожиданиям в 2026 году

Треть работающих жителей Ростова-на-Дону рассчитывает на повышение в должности в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба SuperJob.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, мужчины настроены более оптимистично в вопросах карьерного роста — на продвижение по службе надеется 36% представителей сильного пола, тогда как среди женщин таких лишь 30%.

Возрастной фактор играет ключевую роль в формировании карьерных ожиданий. Наиболее высокие надежды на продвижение питают молодые сотрудники до 35 лет — 40% из них верят в должностной рост. В возрастной группе 35-44 года на повышение рассчитывает каждый третий респондент, а среди работников старше 45 лет — только каждый пятый.

Уровень образования также влияет на карьерные амбиции. Обладатели высшего образования чаще надеются на повышение — 37% против 29% среди респондентов со средним профессиональным образованием.

Валентина Любашенко