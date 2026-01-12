В Петербурге с 12 января ограничено движение на улицах Якорная и Мануильского

С 12 января на Якорной улице и улице Мануильского в Санкт-Петербурге вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с прокладкой водопроводной сети движение по Якорной улице на участке от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков ограничено с 12 января по 28 марта. Объезд организуют по проспекту Энергетиков, Магнитогорской улице, Брантовской дороге и Якорной улице.

Движение по улице Мануильского в Кронштадте от Петровской улицы до улицы Лебедева закрыто с 12 января по 10 февраля. Объехать участок можно по Петровской улице, улице Аммермана, Ленинградской улице, Ильмянинова улице и улице Лебедева.

Также в ГАТИ сообщили, что с 14 января по 3 февраля в связи с реконструкцией тепловых сетей будет ограничено движение по улице Ленсовета от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе.

Артемий Чулков