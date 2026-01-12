В городе Шахты 18 улиц остались без электричества из-за аварии на сетях

В городе Шахты произошло технологическое нарушение в электросети, из-за чего произошло отключение энергии на 18 улицах. Об этом сообщила пресс-служба компании «Донэнерго».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключения коснулись улиц Индустриальной, Текстильной, Смидовича, Федюнина, Каховского, Ключевой, Красный Горняк, Офицерской, Терновой, Кавалерийской и Семенова. Также отключение затронуло 4-й и 5-й Текстильные проезды, 3-й, 2-й и 1-й проезды, переулки Отставной и Газетный.

Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.

Константин Соловьев