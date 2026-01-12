В Дагестане ребенок и водитель погибли в ДТП

В Дагестане накануне, 11 января, произошли два смертельных дорожных происшествия, в результате которых погибли ребенок и водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодор».

Одно из происшествий случилось около 10:00 на трассе «Кизляр — Ясная Поляна» в Кизлярском районе. Предварительно, водитель Lada Priora совершил наезд на мальчика, который внезапно выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок скончался на месте от травм.

Второе происшествие произошло около 17:20 на автодороге «Карабудахкент — Нижний Дженгутай» в Карабудахкентском районе. В условиях густого тумана водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2199. Водитель ВАЗа погиб, еще трех человек с различными травмами госпитализировали.

По данным «Дагестанавтодора», сегодня, 12 января, в республике закрытых участков дорог нет.

Константин Соловьев