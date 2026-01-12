ДТП с тремя пострадавшими произошло на 864 км трассы «Дон»

На трассе М-4 «Дон» автомобиль врезался в металлическое ограждение, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел 12 января в 3:20 на 864-м километре федеральной дороги в направлении на север. 34-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, не справилась с управлением и врезалась в барьерное ограждение.

В машине находились два пассажира — 28-летний мужчина и семилетний ребенок. Все участники происшествия получили травмы.

Правоохранители выясняют детали случившегося.

Валентина Любашенко