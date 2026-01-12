Суд в Ставропольском крае признал право добровольца на выплаты за ранение

В Ставрополе суд постановил назначить выплаты социальных пособий участнику специальной военной операции, в которых ему отказали в министерстве труда и социальной защиты населения края. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным правоохранителей, ведомство мотивировало отказ тем, что мужчина участвовал в боевых действиях в составе добровольческого формирования, а не подразделения Министерства обороны России. После обращения военнослужащего прокуратура провела проверку и направила в суд иск о признании решения региональных властей незаконным.

Суд удовлетворил требования и признал за участником спецоперации право на получение социальных пособий, общая сумма которых составила 1,5 млн руб.

Константин Соловьев