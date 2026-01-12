Дело обвиняемого в убийстве девочки в Нягани передали в суд

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) поступило в суд уголовное дело 39-летнего жителя Нягани, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, сообщили в окружном управлении СКР. Преступления были совершены в 2011 году.

Жителя будут судить по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было найдено 30 апреля 2011 года в микрорайоне «Восточный» в Нягани на дне водосточного коллектора. В то время раскрыть преступление не удалось, но в 2022 году на причастность к преступлениям был дополнительно проверен широкий круг лиц.

Скрывшегося от следствия югорчанина объявляли в международный розыск — в октябре 2025 года его задержали в Первоуральске (Свердловская область). При задержании он попытался выдать себя за другого человека, но после дактилоскопии личность фигуранта установили. Позже его доставили в ХМАО и заключили под стражу.

