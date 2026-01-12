Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане задержали двух браконьеров за незаконную охоту

Инспекторы Дирекции особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов Минприроды Дагестана задержали двух браконьеров в Кайтагском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Минприроды РД

Фото: Минприроды РД

Фото: Минприроды РД

Нарушители вели промысел без соответствующих разрешений, что является нарушением ст. 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира).

На каждого браконьера составлен административный протокол. Инспекторы ведомства продолжают проводить рейды по муниципалитетам республики в рамках борьбы с незаконной охотой.

Валентина Любашенко

