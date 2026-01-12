Сбережения населения Ростовской области выросли на 15% за год

За десять месяцев 2025 года объем средств на счетах жителей Ростовской области составил 1,2 трлн руб., увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Южном главном управлении Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соседнем Краснодарском крае жители накопили на счетах 1,8 трлн руб., что на 15,1% больше показателей 2024 года. По всему Южному федеральному округу сбережения достигли 4,24 трлн руб. (рост на 16,5%), а по России в целом — 61,8 трлн руб. (плюс 18,7%).

Вместе с тем в Ростовской области наблюдается замедление динамики прироста депозитов населения. В ноябре 2024 года этот показатель составлял 29,3%.

Снижение темпов роста связано с падением доходности вкладов на фоне снижения ключевой ставки Центробанком. На начало ноября 2025 года максимальная ставка в десяти крупнейших банках страны составила 15,4%, что на 4,8 процентного пункта ниже, чем в том же месяце 2024 года, отметили в региональном управлении ЦБ.

По темпам прироста банковских накоплений граждан в годовом выражении Ростовская область заняла 67 место среди регионов России.

Валентина Любашенко