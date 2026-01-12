Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Цены на жилье в Ростове выросли почти в три раза за пять лет

За пять лет стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Ростова-на-Дону выросла на 196% — с 54 тыс. руб. в январе 2020 года до 159,8 тыс. руб. в декабре 2025 года. Об этом сообщил портал Domostroydon.ru. со ссылкой на аналитическую систему «Домострой Профи». сайта ДОМОСТРОЙДОН.РУ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директор агентства недвижимости Immobily Алексей Олейников считает, что такой резкий рост стал результатом череды ключевых событий, каждое из которых последовательно «толкало цены вверх».

Валентина Любашенко

