Цены на жилье в Ростове выросли почти в три раза за пять лет

За пять лет стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Ростова-на-Дону выросла на 196% — с 54 тыс. руб. в январе 2020 года до 159,8 тыс. руб. в декабре 2025 года. Об этом сообщил портал Domostroydon.ru. со ссылкой на аналитическую систему «Домострой Профи». сайта ДОМОСТРОЙДОН.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директор агентства недвижимости Immobily Алексей Олейников считает, что такой резкий рост стал результатом череды ключевых событий, каждое из которых последовательно «толкало цены вверх».

Валентина Любашенко