Ставрополь увеличил ввод жилья на 8% по сравнению с предыдущим годом

В Ставрополе к середине декабря 2025 года ввели в эксплуатацию 651,2 тыс. кв м жилья, что превышает прошлогодний показатель на 49,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации ведомства, было возведено 37 многоэтажных домов общей площадью 482,1 тыс. кв. м. Индивидуальная застройка составила 169,1 тыс. кв. м.

Наиболее активно развивается юго-западная часть краевого центра, где освоение территорий входит в комплексную стратегию развития города. За последние годы в этом районе появилось 7 образовательных учреждений почти на 4,6 тыс. мест, рассказал глава региональной столицы Иван Ульянченко.

Господин Ульянченко уточнил: «В настоящее время на ул. Ивана Щипакина строят культурно-образовательный и музейный комплекс, на ул. Андрея Голуба — школу на 1550 мест, на улице Южный Обход — детский сад на 300 мест, на ул. Тухачевского — модульный плавательный бассейн».

Валентина Любашенко