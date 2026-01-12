В результате атаки ВСУ на Севастополь повреждены дома и машины
За минувший вечер и ночь Севастополь подвергся двум попыткам атак со стороны ВСУ. По данным губернатора Михаила Развожаева, силами ПВО и Черноморского флота были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщили в Спасательной службе города, в Балаклаве осколками повреждены два окна в двух многоквартирных домах и фасад одного из зданий. На территории детского сада обнаружены мелкие фрагменты сбитого БПЛА, однако повреждений здания не зафиксировано. Также осколками посекло два автомобиля.
Пострадавших среди жителей нет. Спасательные службы продолжают патрулировать район и просят о сообщении обо всех опасных находках по телефону 112. Власти призывают доверять исключительно официальной информации.