В 2025 году объем средств на счетах жителей Кубани вырос на 15%

Объем средств на счетах жителей Краснодарского края, за исключением эскроу-счетов, по итогам десяти месяцев 2025 года достиг 1,8 трлн руб., что на 15,1% превышает показатель за аналогичный период 2024 года, сообщили РБК Краснодар в Южном главном управлении Банка России. В соседней Адыгее средства на счетах населения составили 58,5 млрд руб., показав рост на 20,6%. В целом по Южному федеральному округу объем средств достиг 4,24 трлн руб. (+16,5%), по России — 61,8 трлн руб. (+18,7%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом в Краснодарском крае фиксируется замедление темпов прироста вкладов населения. Так, в ноябре 2024 года годовой рост достигал 31,2%. В Банке России связывают это с падением доходности депозитов на фоне снижения ключевой ставки: на начало ноября 2025 года максимальная ставка в десяти крупнейших банках составила 15,4%, что на 4,8 процентного пункта ниже уровня аналогичного месяца прошлого года.

В рейтинге российских регионов по темпам годового прироста средств граждан на счетах Республика Адыгея занимает 39-е место, Краснодарский край — 66-е.

Вячеслав Рыжков