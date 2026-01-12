В Ростове-на-Дону организуют сбор хвойных деревьев на переработку

18 января в Ростове-на-Дону пройдет экологическая акция по сбору отслуживших новогодних деревьев для их переработки. В городе откроются 11 пунктов приема, где жители смогут бесплатно сдать хвойные растения — ели, сосны и пихты. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ростова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Точки сбора будут работать в разное время с утра до середины дня. Пункты разместятся по адресам: Еременко, 101–103; Зорге, 21 в кампусе ЮФУ; Стачки, 28 у стадиона «Локомотив»; Соборный, 155; Шолохова, 292; Сельмаш, 2; Вересаева, 101, строение 2 в сквере с фонтаном; Подвойского, 68 в ЖК «Красный Аксай»; Петренко, 1; на пересечении Космонавтов и Комарова в парке «Дружба»; Пушкинская, 214.

Время работы пунктов варьируется от 10:00 до 13:30 в зависимости от локации. Каждый пункт будет принимать деревья в течение двух часов.

Валентина Любашенко