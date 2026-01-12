В Оренбуржье выявили факт незаконной реализации алкоголя домашней выработки

Сотрудники ОМВД России по Новоорскому району выявили факт повторной незаконной реализации спиртосодержащей жидкости объемом 1 л. В отношении 60-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что, согласно экспертизе, изъятая жидкость является алкогольной продукцией, содержащей пищевой спирт. Ранее жительница подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение, но она продолжила реализовывать спиртосодержащую жидкость.

Руфия Кутляева