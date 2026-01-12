Более 200 пьяных водителей выявили в Югре за новогодние праздники

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за период с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года было выявлено 210 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Из них 19 повторно сели за руль в нетрезвом виде, а 53 отказались от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция просит жителей сообщать о водителях, которые могут вести автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

Ирина Пичурина