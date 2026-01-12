Прокуратура выявила нарушения доступности на четырех вокзалах Ставрополья

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура выявила нарушения доступности для людей с инвалидностью на четырех железнодорожных вокзалах Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба южной транспортной прокуратуры.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проверки прошли на станциях Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. Надзорное ведомство обнаружило отсутствие пандусов и тактильных указателей на посадочных платформах, а также неправильное обустройство зон ожидания для маломобильных групп населения.

По результатам проверки прокурор направил представление руководителю структурного подразделения филиала ОАО «Российские железные дороги». Начальники железнодорожных вокзалов привлечены к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры).

Рассмотрение актов реагирования и устранение выявленных нарушений взяты на контроль.

Валентина Любашенко