Бастрыкину доложат о нерасселении из аварийного дома на Военной в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов аварийного дома в Екатеринбурге, передает информационный центр ведомства. Здание на улице Военной, построенное в 1958 году, признано непригодным для проживания, однако до настоящего времени жильцы не были расселены.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно информации, поступившей в информационный центр СКР во «ВКонтакте», в доме наблюдаются серьезные конструктивные повреждения: деформация стен, разрушение фасада и штукатурного слоя в общих помещениях. Несмотря на признание объекта аварийным в 2023 году, жильцы продолжают оплачивать взносы на капитальный ремонт.

Новое жилье им до сих пор не предоставлено. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ирина Пичурина