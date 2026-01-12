Из-за сошедшего с рельсов трамвая остановлено движение на ул. Челюскинцев

В Екатеринбурге из-за сошедшего с рельсов трамвая другие трамваи застряли в пробке. По данным «Яндекса», на ул. Челюскинцев затруднено движение трамваев №2, 8, 14, 23 в сторону Пионерского.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно информации портала Е1, у перекрестка улиц Челюскинцев — Восточная с рельсов сошел трамвай №23, при этом аварийная служба застряла в сугробе на рельсах. Ночью в Екатеринбурге выпал снег.

Вечером 11 января в Свердловской области отмечалось осложнение дорожной обстановки в связи с активным возвращением жителей после новогодних праздников. Через несколько часов снегопад усилился.

Ирина Пичурина