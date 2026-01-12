Более ста социальных объектов отремонтируют в Северной Осетии в 2026 году

Власти Северной Осетии планируют привести в порядок более ста социально значимых объектов в 2026 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Мениайло в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам чиновника, в рамках программы будет отремонтировано 6 детских садов и свыше 20 школ. Также обновят здания колледжей и техникумов региона.

«В сфере здравоохранения запланировано обновление двух поликлиник и врачебной амбулатории. В сельской местности установят модульные конструкции для фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий. Отдельно строители займутся реконструкцией Республиканского центра пульмонологической помощи в Верхнем Фиагдоне», — говорится в сообщении.

Финансирование работ обеспечат национальные проекты и государственные программы, в которых участвует Северная Осетия.

Валентина Любашенко