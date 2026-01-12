На Кубани действует штормовое предупреждение по непогоде

В Краснодарском крае 12 января ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют облачность, дожди, мокрый снег и снег, в отдельных районах — сильные осадки. Возможны ливни с мокрым снегом, грозы и усиление ветра до 20–25 м/с, а в ряде районов — до 30–35 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица, вероятно налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Температура воздуха в крае в течение суток составит от –3 до +2 градусов, в горных районах — до –8 градусов ночью, на черноморском побережье — до +7 градусов днем. В Краснодаре ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и порывистый ветер, температура ночью около 0…+2 градусов, днем до –2 градусов.

Из-за сильных осадков на малых реках бассейна Кубани, а также на реках черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды с возможным достижением неблагоприятных отметок. В горах Краснодарского края и Адыгеи объявлена лавинная опасность на высотах выше 500 м над уровнем моря.

В Сочи и на федеральной территории Сириус 12–13 января ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, усиление ветра до 22 м/с и гололедица. В горах курорта прогнозируется очень сильный снег, метели и лавиноопасная обстановка на высотах выше 1000 м.

Вячеслав Рыжков