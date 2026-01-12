«Барса» и «Реал» сыграли классику

В Саудовской Аравии завершился Суперкубок Испании по футболу, в финале которого «Барселона» обыграла мадридский «Реал» — 3:2. Решающий вклад в этот успех внес Рафинья, забивший два гола, в том числе победный. Каталонцы взяли почетный трофей в 16-й раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Барселоны» Дани Ольмо, Ферран Торрес и Рафинья

Фото: Stringer / Reuters Игроки «Барселоны» Дани Ольмо, Ферран Торрес и Рафинья

Фото: Stringer / Reuters

Нынешний Суперкубок Испании вновь прошел в относительно новом формате «финала четырех» и на нейтральной территории в Саудовской Аравии. В полуфинале этого скоротечного турнира «Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао — 5:0, а мадридский «Реал» с трудом одолел в столичном дерби «Атлетико» — 2:1, так что в решающем матче за Суперкубок состоялось классическое противостояние испанского футбола. Причем фаворитами в нем практически безоговорочно считались каталонцы, которые в отличие от своего вечного соперника в последнее время смотрелись гораздо более убедительно и имели меньше проблем с составом. В частности, под вопросом было участие в финале лидера мадридцев Килиана Мбаппе из-за растяжения связок колена. Француз все-таки пошел на поправку, но начал игру на скамейке запасных.

«Барселона» играла на арене King Abdullah Sports City в Джидде как дома и много владела мячом, тогда как «Реал» рассчитывал прежде всего на контратаки.

И пока подопечные Ханса-Дитера Флика искали подходы к чужой штрафной площади и методично расшатывали мадридскую оборону, Винисиус Жуниор убежал к их воротам почти от средней линии поля и даже нанес удар, с которым, впрочем, легко справился голкипер Жоан Гарсия. Возможно, бразильцу в том эпизоде стоило действовать потоньше и попробовать прострелить на центрального нападающего Гонсало Гарсию. Но тонкости не хватало и каталонцам, которые за первые полчаса отметились лишь залпом Рафиньи во вратаря Тибо Куртуа.

Однако в заключительной части первого тайма игра неожиданно раскрылась, причем все завертелось после того, как Гонсало Гарсия прорвался по центру почти один на один с Жоаном Гарсией и тоже лишь размял его. А потом полетела вперед уже «Барса», и если сначала Рафинья загубил роскошный момент, очутившись в одиночестве перед Куртуа, то через минуту он ювелирно положил мяч в угол из-под опекавшего его Орельена Чуамени. При этом Куртуа отбил еще два удара, и все выглядело так, что «Реал» думает только о том, как бы дожить до перерыва. Но на второй из трех компенсированных минут мадридцы провели контратаку, которую красиво завершил Винисиус. Бразилец с левого фланга проник в штрафную, проскочил мимо Жюля Кунде и Педри, вдобавок обыграл Пау Кубарси и закатил мяч в сетку.

Более того, дальше команды вели себя так, будто вообще не хотели расходиться на перерыв. Арбитру пришлось добавить еще немного времени, и Роберт Левандовский, получив передачу от Педри, изящно перекинул Куртуа, а уже на 51-й минуте «Реал» сравнял счет с углового, когда Гонсало Гарсия подобрал отскок от штанги, в которую угодил Дин Хёйсен, и забил от перекладины.

Конечно, редко увидишь сразу три гола в компенсированное время, так что все на стадионе были в полном восторге, а столь яркая концовка первого тайма обещала не менее горячий футбол и во втором.

После перерыва у мадридцев по-прежнему выделялся Винисиус. Он и Родриго создали больше опасных моментов, чем все каталонские звезды вместе взятые. Флик, видимо, почувствовал, что ситуация выходит из-под контроля, и произвел двойную замену. Это сработало, к тому же оживился Ламин Ямаль, который каким-то чудом не пробил Куртуа после прострела Кунде. Зато Рафинья, находясь в куда более сложном положении, поразил ворота бельгийского гиганта. Несмотря на то что бразилец поскользнулся и бил уже в падении, мяч с небольшим рикошетом от Рауля Асенсио по навесной траектории залетел в сетку.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо, наконец, поднял со скамейки Мбаппе, а вскоре уже полностью использовал лимит замен. Тем не менее «Барса» не отдавала инициативу и тоже освежила атаку, стараясь контратаковать через того же Маркуса Рашфорда, который заменил автора дубля Рафинью. На 91-й минуте у мадридцев все же появился шанс на спасение, когда Френки де Йонг слишком грубо подкатился под Мбаппе и заработал прямую красную карточку. Они снова могли отыграться в компенсированное время, но каталонцев выручил Жоан Гарсия, отразивший потенциально голевые удары Альваро Каррераса и Асенсио. Хотя чуть ранее и Рашфорд едва не отличился в меньшинстве. «Барселона» победила 3:2 и стала обладателем Суперкубка Испании в 16-й раз.

Александр Ильин