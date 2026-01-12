Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На 34 улицах Краснодара 12 января отключат электричество

Сегодня, 12 января, жители 34 улиц Краснодара останутся без электричества на восемь часов. Отключение произойдет с 9:00 до 17:00 из-за плановых работ на сетях электроснабжения в разных районах города, сообщает ЕДДС краевой столицы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Без света останутся адреса по улицам: Алая, Березанская, Венская, Выставочная, Гражданская, Гудимы, Дербентская, Калинина, Карасунская, Кавказская, Клиническая, Крайняя, Крупской, Кутузова, Московская, Новокузнечная, Островского, Садовая, Северная, Седина, Ставропольская, Степная, Суворова, Тополиная, Фрунзе, Фурманова, Эрмитажная, Юннатов и другим.

В список также попали 1-й, 2-й и 3-й Лиговские проезды, 3-я линия ПРК, жилой массив имени Демьяна Бедного, Тракторный переулок и Венский проспект.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе Электросети Кубани Краснодарэлектросеть по телефону 255-45-66.

Никита Бесстужев

