Главные новости за неделю 5–11 января. Кубань, Крым, Адыгея

Первый заместитель главы Калининского района Андрей Антоненко 12 января будет освобожден от занимаемой должности. Как отметил глава района Виктор Кузьминов, 30 декабря 2025 года его подчиненный, находясь на территории Спасотряда, допустил грубое поведение по отношению к сотрудникам.

В возрасте 77 лет ушел из жизни первый олимпийский чемпион из Адыгеи, заслуженный мастер спорта СССР Мухарбий Киржинов.

В ночь на 10 января в Новороссийске произошло аварийное отключение электроэнергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо, 23 и в котельной «Южная». В результате этого, как сообщили в городском МЦУ, произошел гидроудар в системе подачи теплоносителя, что повлекло падение давления на насосной станции по проспекту Ленина, 40.

В Краснодарском крае энергетики полностью восстановили сети, поврежденные 31 декабря из-за снегопада. Для ликвидации последствий непогоды круглосуточно были задействованы «тысячи специалистов», а также более 130 аварийных бригад электросетевых компаний.

Совладелец сети отелей Marton Андрей Марченко признал свою вину по уголовному делу о мошенничестве. Такую информацию опубликовало ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Правительство России поручило разработать предложения по добыче медуз в Азовском море для промышленного использования. Такой пункт содержится в стратегии развития Приазовья. Минобрнауки и Росрыболовство должны представить доклад по этому вопросу к 2030 году.

Средняя стоимость чашки кофе в Краснодарском крае достигла 223 руб. в декабре 2025 года, этот показатель оказался на 15% выше прошлогоднего.

В ближайшие годы в Республике Крым планируется реализовать проекты комплексного развития территорий (КРТ) общим объемом более 11 млн кв. м. Из общего объема жилая площадь составит более 8 млн кв. м.

У берегов Темрюкского района на мель село судно под флагом Вануату. Корабль с иностранным флагом остановился в 50 м от побережья возле мыса Железный Рог. Судно следовало без груза.

Снегопады в Краснодарском крае привели к отключению электричества в десяти поселениях Апшеронского района, где без света оставались около 2 тыс. жителей.

Минспорта России и правительство Севастополя подписали соглашение о строительстве гребной базы «Чайка» в Инкермане. На реализацию проекта выделят 315,79 млн руб. в течение двух лет.