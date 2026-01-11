В КБР на поддержку семей направлено 590 млн рублей в 2025 году

В 2025 году в Кабардино-Балкарской Республике на поддержку семей было направлено более 590 млн руб. Финансирование проходило в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единое пособие в КБР получили более 18 тыс. детей на общую сумму в 202 млн руб.

«Всего в республике предоставляется 14 видов разовых, ежемесячных пособий и компенсаций. В рамках этих мер господдержку в прошлом году получили более 103 тыс. семей на общую сумму более 29,5 млрд руб.»,— отмечается в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в 2026 году продолжится цифровизация социальных услуг и внедрение системы социальных контрактов.

Наталья Белоштейн