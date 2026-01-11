Главные новости за неделю 5-11 января. Кавказ

Ногайский районный суд Дагестана приговорил жителя Кизляра к шести годам лишения свободы за организацию кражи 205 т нефти на сумму свыше 10 млн руб.

В Дагестане среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла на 12,7% за восемь месяцев.

В Ставропольском крае в 2026 году планируют отремонтировать более 300 км дорог и завершить несколько крупных проектов, начатых в прошлом году, включая одну из главных магистралей КМВ — Бештаугорское шоссе.

В Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре выполнено 879 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В центре за год родились 109 детей, включая пять двоен.

В 2025 году в Кабардино-Балкарии региональное единовременное пособие при рождении ребенка получили более 6,2 тыс. семей. Общая сумма выплат составила более 26,5 млн руб.

В ноябре 2025 года в Ставропольском крае средний срок потребительского кредита составил 2,43 года. Показатель за месяц увеличился на 1% — в октябре он составлял 2,4 года.

Пассажиропоток аэропортов Ставропольского края превысил 5 млн человек в 2025 году. Власти планируют в этом году субсидировать 11 межрегиональных направлений из Минеральных Вод, рейса Ставрополь — Сочи и международного маршрута Минводы — Минск.

В Карачаево-Черкесии заключили соглашение о строительстве завода по переработке твердых коммунальных отходов. Объект будет иметь мощность переработки 80 тыс. тонн в год и будет располагаться в станице Зеленчукской.

На Ставрополье в 2025 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроены 90 специалистов, в основном для сельских больниц и поликлиник. Региональные власти связывают этот набор с запуском кадрового центра здравоохранения и расширением целевой подготовки медиков по национальному проекту «Кадры» и региональному проекту «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На Ставрополье в 2026 году на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами планируют направить более 450 млн руб., при этом регион постепенно превращает пилотный проект в устойчивую часть соцполитики.

В 2025 году в Кисловодске поступления от туристического налога превысили 210 млн рублей. Сумма указана без учета четвертого квартала, за который туристический сбор будет оплачен в первом квартале 2026 года. По прогнозам, в городе-курорте начисленный туристический налог за весь 2025 год может составить до 300 млн рублей.

В 2025 году в Ставропольском крае в рамках краевого проекта «За здоровье» мобильные бригады врачей совершили почти 4 тыс. выездов и осмотрели более 100 тыс. человек. Это рекордные показатели за все время действия такой инициативы с 2018 года.

В 2026 году размер фонда микрофинансирования Карачаево-Черкесской Республики планируют докапитализировать на 30 млн руб. Таким образом он составит 360 млн руб.

В 2025 году субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Ставрополя обеспечили 27,7% бюджетных поступлений. На начало 2026 года в городе зарегистрировано 95,5 тыс. предпринимателей.