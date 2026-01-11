Глава Следкома поручил возбудить дело из-за осквернения Доски почета в Ейске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения неизвестными злоумышленниками Доски почета с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России Ейске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Следственный комитет.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Кубань», в Ейске злоумышленники залили неизвестной жидкостью три фотографии Героев России на Доске почета. По факту происшествия полицией назначена соответствующая проверка. При этом заявлений в полицию по данному факту не поступало, сообщили в отделе МВД России по Ейскому району.