В Кисловодске закрыли более 570 точек незаконной торговли
В 2025 году в Кисловодске ликвидировали 571 точку несанкционированной торговли. Параллельно с этим в городе уточнен перечень легальных мест для уличной торговли. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава муниципалитета Евгений Моисеев.
Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева
«Что означает ликвидация незаконной торговли? Это означает чистые тротуары, безопасные товары, уплата налогов и равные условия для всех предпринимателей»,— сообщил глава Кисловодска.
Господин Моисеев добавил, что на данный момент в городе действует более 200 легальных нестационарных мест, где бизнес может развиваться открыто и выгодно.