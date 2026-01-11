В Кисловодске закрыли более 570 точек незаконной торговли

В 2025 году в Кисловодске ликвидировали 571 точку несанкционированной торговли. Параллельно с этим в городе уточнен перечень легальных мест для уличной торговли. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава муниципалитета Евгений Моисеев.

Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

«Что означает ликвидация незаконной торговли? Это означает чистые тротуары, безопасные товары, уплата налогов и равные условия для всех предпринимателей»,— сообщил глава Кисловодска.

Господин Моисеев добавил, что на данный момент в городе действует более 200 легальных нестационарных мест, где бизнес может развиваться открыто и выгодно.

Наталья Белоштейн