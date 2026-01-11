Служба спасения Новороссийска за январские каникулы приняла 58 вызовов
В период новогодних каникул в службу спасения Новороссийска поступило 58 вызовов, все экстренные службы работали в усиленном режиме. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как отметил мэр, каждый поступающий звонок от горожан требует немедленного реагирования.
«С 1 по 10 января наши спасатели устраняли последствия непогоды, оказывали помощь пострадавшим в ДТП и обеспечивали доступ медиков к пациентам»,— говорится в сообщении.
Господин Кравченко отметил высокий профессионализм, самоотверженность сотрудников экстренных служб, а также способность быстро реагировать в критических ситуациях. Все это позволило спасателям Новороссийска обеспечить спокойные и безопасные праздники для гостей и жителей города.