Глава СК России поручил проверить факт избиения подростка из Ставрополя
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению по факту избиения 16-летнего жителя Ставрополя. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Об избиении сына в приемную главы СК России в соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница. По ее сведениям, в сентябре прошлого года фигурант в присутствии знакомых, воспользовавшись незначительным предлогом, нанес подростку удары по голове. Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. Однако обращение в правоохранительные органы не привело к каким-либо результатам. К ответственности фигурант привлечен не был.
«Региональным следственным управлением инициирован вопрос передачи материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в свое производство»,— уточнили в СК.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.