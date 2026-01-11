Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СК России поручил проверить факт избиения подростка из Ставрополя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению по факту избиения 16-летнего жителя Ставрополя. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Об избиении сына в приемную главы СК России в соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница. По ее сведениям, в сентябре прошлого года фигурант в присутствии знакомых, воспользовавшись незначительным предлогом, нанес подростку удары по голове. Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. Однако обращение в правоохранительные органы не привело к каким-либо результатам. К ответственности фигурант привлечен не был.

«Региональным следственным управлением инициирован вопрос передачи материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в свое производство»,— уточнили в СК.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Наталья Белоштейн

