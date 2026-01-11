Савелий Коновалов победил в мужском масс-старте в рамках «Ижевской винтовки»

Биатлонист Савелий Коновалов, выступающий за Свердловскую область, выиграл мужской масс-старт на 15 км в рамках 56-й «Ижевской винтовки». Это один из этапов Чемпионата России по биатлону. Спортсмен закончил забег без промахов за 41 минуту 24,7 секунды. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов страны.

Фото: Союз биатлонистов России

Следом за ним с отставанием в 5,6 секунды забег завершил Кирилл Бажин, также представляющий Свердловскую область. Он допустил два промаха. Тройку победителей замкнул Саид Халили от Московской области. Его отставание составило 6,6 секунды. На его счету промах.

Представитель Удмуртии Александр Корнев пришел четвертым. Отставание — 8 секунд. Он допустил два промаха. Это был последний забег в рамках «Ижевской винтовки».

Напомним, 56-я «Ижевская винтовка» проходила 8-11 января на биатлонном комплексе имени Демидова в столице Удмуртии. Сегодня утром состоялся масс-старт среди женщин. Первой пришла Виктория Метеля, представляющая ХМАО—Югра.

Владислав Галичанин