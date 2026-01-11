В Северной Осетии восстановлено движение по Военно-Грузинской дороге

На участке Владикавказ — Ларс восстановлено движение легкового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

«Разрешено движение легковых автотранспортных средств в обоих направлениях с 09:20 11 января 2026 года до особого распоряжения»,— отметили в ведомстве, добавив, что дорога на территории Грузии расчищена после схода лавины, появилась возможность обеспечить безопасный проезд автотранспорта.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что ранним утром 11 января введен запрет в связи со сходом лавин на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

Наталья Белоштейн