Виктория Метеля одержала победу в женском масс-старте на «Ижевской винтовке»

Биатлонистка Виктория Метеля, представляющая ХМАО—Югра, выиграла утром 11 января женский масс-старт на 12 км на 56-й «Ижевской винтовке». Соревнования являются этапом Кубка России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов страны. Спортсменка показала результат 42 минуты 13,1 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Виктория Сливко, Виктория Метеля и Анастасия Томшина

Фото: Союз биатлонистов России Слева направо: Виктория Сливко, Виктория Метеля и Анастасия Томшина

Фото: Союз биатлонистов России

Второй пришла Виктория Сливко из команды Тюменской области. Отставание — 8,2 секунды. Она и Виктория Метеля не допустили ни одного промаха. Тройку замкнула Анастасия Томшина, представляющая Сахалинскую область и Красноярский край. Отставание — 36,7 секунды, один промах.

В 13:45 местного времени пройдет мужской масс-старт на 15 км. Удмуртию представят биатлонисты Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Егор Соломенников и Никита Пономарев. В резерве Виктор Караваев.

Напомним, 56-я «Ижевская винтовка» проходит 8-11 января на биатлонном комплексе имени Демидова в столице Удмуртии. 10 января состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой победу одержали биатлонисты Наталия Шевченко и Кирилл Бажин.