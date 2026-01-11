Семьи Ставрополья за счет соцконтрактов увеличили доходы на 75%
В Ставропольском крае семьи, заключившие соцконтракты, смогли повысить доходы на 75%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министра труда и соцзащиты края Елены Мамонтовой.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Ежегодная оценка эффективности социальных контрактов показывает, что практически у 75% семей, заключивших соцконтракт, доходы увеличились либо превысили величину прожиточного минимума, установленную в крае»,— отметила министр.
Отмечается, что в 2025 году из федерального бюджета на 4,5 тыс. краевых соцконтрактов было выделено более 1,1 млрд руб.
Социальные контракты в регионе подписывают также участники специальной военной операции и их родственники. В 2025 году на Ставрополье было заключено 30 таких контрактов, а общая сумма финансирования проектов составила более 5,6 млн руб.