Семьи Ставрополья за счет соцконтрактов увеличили доходы на 75%

В Ставропольском крае семьи, заключившие соцконтракты, смогли повысить доходы на 75%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министра труда и соцзащиты края Елены Мамонтовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ежегодная оценка эффективности социальных контрактов показывает, что практически у 75% семей, заключивших соцконтракт, доходы увеличились либо превысили величину прожиточного минимума, установленную в крае»,— отметила министр.

Отмечается, что в 2025 году из федерального бюджета на 4,5 тыс. краевых соцконтрактов было выделено более 1,1 млрд руб.

Социальные контракты в регионе подписывают также участники специальной военной операции и их родственники. В 2025 году на Ставрополье было заключено 30 таких контрактов, а общая сумма финансирования проектов составила более 5,6 млн руб.

Наталья Белоштейн