В Дагестане завершено строительство солнечной электростанции мощностью 102,3 МВт

В Республике Дагестан завершено строительство крупнейшего объекта возобновляемой энергетики — Дербентской солнечной электростанции мощностью 102,3 МВт. Проект реализован при поддержке региональных властей и инициативе ООО «УК Новая энергия». Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

Фото: пресс-служба Минэнерго РД

Ввести в эксплуатацию станцию планируют в первом квартале 2026 года. На СЭС будет создано 25 постоянных рабочих мест. Ожидаемые налоговые отчисления — 60 млн руб. в год.

Объем инвестиций в проект составил 10,9 млрд руб.

