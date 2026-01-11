В Ставропольском крае на пожаре погибли два человека

На пожаре в частном доме на ул. Терской станицы Ессентукской Предгорного района погибли 76-летняя местная жительница и ее 46-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Пожар тушили 22 спасателя и семь единиц спецтехники. По предварительным данным, ео причиной стало короткое замыкание в электросети.

Прокуратура Предгорного района проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры реагирования.

Наталья Белоштейн