В Ставропольском крае на пожаре погибли два человека

На пожаре в частном доме на ул. Терской станицы Ессентукской Предгорного района погибли 76-летняя местная жительница и ее 46-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Пожар тушили 22 спасателя и семь единиц спецтехники. По предварительным данным, ео причиной стало короткое замыкание в электросети.

Прокуратура Предгорного района проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты меры реагирования.

Наталья Белоштейн

