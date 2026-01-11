Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Северной Осетии закрыт участок автодороги Владикавказ — Ларс

На участке Владикавказ — Ларс, в направлении на выезд из Российской Федерации, запрещено движение всех видов автотранспорта с 05:20 11 января 2026 года до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Северной Осетии.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Запрет введен в связи со сходом лавин на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

Наталья Белоштейн

