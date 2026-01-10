В Казани за сутки вывезли 24 тысячи тонн снега с улиц города. Для выполнения работ задействовали 968 единиц техники и 661 человека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Из Казани за сутки вывезли 24 тысячи тонн снега

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Для обработки дорог использовали противогололедные материалы общей массой 404 тонны, включая 104 тонны жидких реагентов и 300 тонн песко-соляной смеси. Сегодня днем планируется увеличение численности техники и персонала: на улицы выйдут 488 единиц техники и 560 сотрудников.

С начала зимнего сезона городские службы вывезли более 278,1 тыс. тонн снега и применили около 28,1 тыс. тонн антигололедных материалов.

Влас Северин