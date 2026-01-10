В Сириусе отменили угрозу атаки беспилотников

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин в 7:51 субботы, 10 января, сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников над федеральной территорией. Об этом руководитель администрации сообщил в своем Telegram-канале.

«Угроза атаки отменена. Сохраняем бдительность»,— написал господин Плишкин.

О необходимости населению и гостям Сириуса отойти от окон и укрыться в безопасном месте глава федеральной территории сообщил в 6:21. «Уважаемые жители и гости федеральной территории Сириус! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие»,— написал господин Плишкин.

По данным сочинских пабликов, утром 10 января на территории Сириуса были слышны сирены.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 10 января над территорией России было сбито 59 украинских беспилотников самолетного типа. Над акваторией Черного моря было уничтожено 11 БПЛА, над акваторией Азовского моря — четыре. Над Краснодарским краем сбили 10 беспилотников, над Крымом — четыре, над Адыгеей — четыре.

