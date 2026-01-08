В Ставрополе шестилетний ребенок пострадал в ДТП

В Ставрополе шестилетняя девочка получила травму головы в результате столкновения двух автомобилей на пересечении улицы Бруснева и проспекта Кулакова. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

ДТП произошло накануне, 7 января, около 15:35. По предварительным данным, водитель Hyundai при левом повороте не уступил дорогу встречному автомобилю KIA, который ехал прямо. В результате столкновения пострадала шестилетняя пассажир KIA, которую доставили в городскую больницу с черепно-мозговой травмой.

Водитель Hyundai, 37-летний местный житель, за последние два года 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Константин Соловьев