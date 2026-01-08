Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае за сутки отстранили от вождения 36 нетрезвых водителей

В Ставропольском крае за прошедшие накануне сутки, 7 января, произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате происшествий травмы получили три человека, никто не погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В то же время правоохранители отстранили от управления транспортными средствами 36 водителей с признаками алкогольного опьянения. Отмечается, что среди них пять человек находились за рулем в нетрезвом состоянии повторно.

Константин Соловьев

Новости компаний Все