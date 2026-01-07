Главные новости за 7 января. Кавказ

Над территорией Северной Осетии в рождественскую ночь был сбит беспилотник самолетного типа. Его обломки уничтожили на месте.

Рейс авиакомпании «Победа», следующий по маршруту Москва – Махачкала, ушел на запасной аэродром из-за плохих погодных условий. Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.

В 2025 году В Кабардино-Балкарии региональное единовременное пособие при рождении ребенка получили более 6,2 тыс. семей. Общая сумма выплат составила более 26,5 млн руб.

В ноябре 2025 года в Ставропольском крае средний срок потребкредита составил 2,43 года. Показатель за месяц увеличился на 1% — в октябре он составлял 2,4 года.

За три года число детей-сирот в Дагестане сократилось на 22,1% — с почти 2,4 тыс. человек в 2022 году до 678 тыс. человек в 2025 году. Дагестан вошел в топ-5 регионов по снижению числа сирот и занял третье место в России по наименьшему уровню их выявления.