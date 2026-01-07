В Дагестане число детей-сирот сократилось на 22,1% за три года

За три года число детей-сирот в Дагестане сократилось на 22,1% — с почти 2,4 тыс. человек в 2022 году до 678 тыс. человек в 2025 году. Об этом сообщает администрация главы республики.

Отмечается, что Дагестан вошел в топ-5 регионов по снижению числа сирот и занял третье место в России по наименьшему уровню их выявления.

Также в сообщении указано, что в республике почти 132 тыс. многодетных семей получают адресную поддержку, включая выплаты к школе, авто для десятидетных семей и компенсации за обучение.

Мария Иванова