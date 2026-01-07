Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обломки сбитого над Северной Осетией БПЛА уничтожат на месте

Остатки сбитого над территорией Северной Осетии беспилотника будут уничтожать на месте. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Специалисты приступят к работам в ближайшее время, в связи с чем в Правобережном районе республики могут быть слышны характерные звуки взрывов»,— предупредил господин Меняйло. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и отметил, что никакой опасности для их жизни и здоровья нет.

Мария Иванова

